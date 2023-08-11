Warga Desa Kulu, Kajen, Pekalongan, antusias sambut HUT ke- 78 Kemerdekaan RI. Warga membentangkan merah putih sepanjang 300 meter di jalan desa.

Proses pembentangan merah putih memakan waktu dua minggu. Warga patungan membeli kain, menjahitnya dan membentangkannya.

Pembentangan bendera merah putih di sepanjang jalan punya filosofi tersendiri. Merah putih harus dijunjung tinggi dan memayungi semua warga.

Kontributor: Suryono Sukarno

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

