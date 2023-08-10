Zul Zivilia membuat heboh masyarakat lantaran kedapatan manggung di acara bertajuk ‘Temu Bisnis Tahap VI Tahun 2023 Indonesia Catalogue Expo and Forum’ di JiExpo Kemayoran. Zul terdengar membawakan beberapa lagu andalannya, salah satunya Aishiteru dan juga tertangkap kamera pengunjung yang datang ke acara tersebut.

Tentu tanda tanya besar muncul, faktanya Zul yang dipenjara selama 18 tahun ini justru terlihat di ruang publik dan tampil manggung tampan atribut tahanan.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News