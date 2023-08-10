...

Polisi Siagakan Puluhan Mobil Rantis Brimob di Kawasan Patung Kuda

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Kamis 10 Agustus 2023 22:07 WIB
Puluhan Mobil Rantis Brimob disiagakan akibat aksi demo buruh yang belum membubarkan diri hingga malam hari. 
 
Mobil tersebut terlihat terparkir di depan Gedung Sarinah dan Gedung Bawaslu Jakarta Pusat, Kamis(10/8)  malam. Ratusan personel Brimob disiagakan, Jalan MH Thamrin yang mengarah ke Patung Kuda juga ditutup oleh petugas.
 
Sebelumnya, Polisi telah mengimbau agar massa buruh untuk membubarkan diri sebelum pukul 18.00 WIB. Akan tetapi, imbauan tersebut sampai saat tidak diindahkan 

