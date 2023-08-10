WHO tengah menyelidiki sejumlah varian virus Covid-19, termasuk EG.5. Diketahui, virus baru Covid-19 ini tengah menyebar di beberapa negara. Di antaranya yakni Inggris dan Amerika Serikat

Virus baru ini diketahui juga menyebabkan lonjakan kasus. Kini WHO mengklasifikasikan EG.5 sebagai Variant of Intereset (VOI). Variant of Intereset merupakan varian yang tidak menimbulkan ancaman bagi kesehatan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

