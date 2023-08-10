Beginilah video amatir yang merekam kecelakaan hebat dua mobil jenis sedan. Kecelakaan terjadi di Tol Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (10/8) dini hari. Dalam video, terlihat warga dan pengendara melakukan pertolongan terhadap korban.

Parahnya, kecelakaan ini membuat kondisi kedua mobil ringsek parah. Atas kejadian ini salah satu pemilik mobil tewas di lokasi kejadian.

Belum diketahui penyebab pasti kecelakan parah ini. Namun, akibatnya arus lalin tol dalam kota sempat alami kemacetan.

Reporter: Denhelmi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News