2 Mobil Tabrakan Hebat di Tol Semanggi, 1 Orang Tewas

Kamis 10 Agustus 2023 12:15 WIB
Beginilah video amatir yang merekam kecelakaan hebat dua mobil jenis sedan. Kecelakaan terjadi di Tol Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (10/8) dini hari. Dalam video, terlihat warga dan pengendara melakukan pertolongan terhadap korban. 
 
Parahnya, kecelakaan ini membuat kondisi kedua mobil ringsek parah. Atas kejadian ini salah satu pemilik mobil tewas di lokasi kejadian. 
 
Belum diketahui penyebab pasti kecelakan parah ini. Namun, akibatnya arus lalin tol dalam kota sempat alami kemacetan.
 
Reporter: Denhelmi 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

