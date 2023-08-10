Seorang pengendara motor menjadi korban kabel menjuntai, Rabu (9/8). TKP di Jalan KS Tubun, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Pengendara motor sempat terjatuh karena kabel mencekik lehernya.
Saat kejadian kabel menjuntai hingga menyentuh aspal jalanan. Saksi menyebut, kabel menjuntai karena tersenggol truk yang melintas. Hingga saat ini, Kamis (10/10) kabel listrik yang menjuntai belum ditangani
Reporter: Bachtiar Rojab
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow