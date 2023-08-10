Seorang pengendara motor menjadi korban kabel menjuntai, Rabu (9/8). TKP di Jalan KS Tubun, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Pengendara motor sempat terjatuh karena kabel mencekik lehernya.

Saat kejadian kabel menjuntai hingga menyentuh aspal jalanan. Saksi menyebut, kabel menjuntai karena tersenggol truk yang melintas. Hingga saat ini, Kamis (10/10) kabel listrik yang menjuntai belum ditangani

Reporter: Bachtiar Rojab

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

