Siswa SMPN Henga, Talibura, Sikka, NTT ujian di atas bukit, Kamis (10/8). Tidak adanya jaringan internet membuat siswa kesulitan ujian ANBK. Siswa kelas delapan itu terpaksa berjalan kaki sejauh satu kilometer.

Ujian digelar di atas Bukit Tobi Kulubelek dalam pondok darurat. Sementara di sekolah mereka tidak ada jaringan internet. Belasan siswa yang mengikuti ujian didampingi tenaga pengajar.

Kontributor: Joni Nura

Produser: B.Lilia Nova

