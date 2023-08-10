...

Miris! Tidak Ada Jaringan Internet, Siswa di Sikka Ujian di Atas Bukit

Joni Nura, Jurnalis · Kamis 10 Agustus 2023 09:30 WIB
Siswa SMPN Henga, Talibura, Sikka, NTT ujian di atas bukit, Kamis (10/8). Tidak adanya jaringan internet membuat siswa kesulitan ujian ANBK. Siswa kelas delapan itu terpaksa berjalan kaki sejauh satu kilometer.
 
Ujian digelar di atas Bukit Tobi Kulubelek dalam pondok darurat. Sementara di sekolah mereka tidak ada jaringan internet. Belasan siswa yang mengikuti ujian didampingi tenaga pengajar.
 
Kontributor: Joni Nura
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

