Dua desa di Kubu Raya, Kalbar tidak lagi gelap karena sudah dialiri listrik, Rabu (9/8). Dua desa itu bernama Teluk Bakung dan Gunung Tamang. Masuknya listrik atas bantuan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman.

Listrik dinyalakan simbolis bersama kepala desa, pihak PLN dan warga yang gembira Masuknya listrik ke desa bukanlah proses yang mudah karena minim anggaran. Lima tahun lalu, lebih dari 500 desa belum teraliri listrik di Kalbar.

Tahun ini desa yang belum teraliri listrik di Kalbar turun menjadi 150 - 200 desa.

