Persija Jakarta bermain imbang 1-1 dengan Borneo FC pada laga pekan ketujuh Liga 1 2023/2024, di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (9/8/2023) WIB.

Tim tamu Borneo FC unggul lebih dulu lewat gol Stefano Lilipaly pada menit ke-14. Upaya Persija menyamakan kedudukan berhasil melalui gol Rizky Ridho pada menit ke-37.

Di babak kedua permainan dua tim berjalan sengit untuk memenangkan pertandingan. Sejumlah peluang tercipta, namun belum ada satupun yang berujung gol.

Tak ada gol tambahan, skor bertahan imbang 1-1 hingga laga berakhir. Persija Jakarta dan Borneo FC harus puas berbagi satu poin.

Hasil ini membuat Persija berada di urutan ketiga klasemen sementara dengan 12 poin, sedangkan Borneo menempati urutan kesembilan dengan 10 poin.

(fru)

