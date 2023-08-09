...

Highlight Liga 1 2023-2024 Persija Jakarta vs Borneo FC: Macan Kemayoran Tahan Imbang Pesut Etam

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 09 Agustus 2023 21:20 WIB
A A A
Persija Jakarta bermain imbang 1-1 dengan Borneo FC pada laga pekan ketujuh Liga 1 2023/2024, di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (9/8/2023) WIB.
 
Tim tamu Borneo FC unggul lebih dulu lewat gol Stefano Lilipaly pada menit ke-14. Upaya  Persija  menyamakan kedudukan berhasil melalui gol Rizky Ridho pada menit ke-37.
 
Di babak kedua permainan dua tim berjalan sengit untuk memenangkan pertandingan. Sejumlah peluang tercipta, namun belum ada satupun yang berujung gol.
 
Tak ada gol tambahan, skor bertahan imbang 1-1 hingga laga berakhir. Persija Jakarta dan Borneo FC harus puas berbagi satu poin.
 
Hasil ini membuat Persija berada di urutan ketiga klasemen sementara dengan 12 poin, sedangkan Borneo menempati urutan kesembilan dengan 10 poin.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini