Juventus resmi memboyong Facundo Gonzales dari Valencia. Bek berusia 20 tahun itu didatangkan dengan biaya yang cukup murah sekitar 350 ribu euro ditambah bonus 2 juta euro. Gonzales akan menandatangani kontrak di Juventus sampai 2026.

Penampilannya mencuri perhatian dengan membantu Timnas Uruguay juara Piala Dunia U-20 2023.

Facundo Gonzalez tidak akan membela I Bianconeri musim ini. Kabarnya, ia akan disekolahkan lebih dulu ke klub lain demi mendapatkan waktu bermain reguler.

