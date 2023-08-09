...

Tampil Gemilang di Piala Dunia U-20, Juventus Resmi Boyong Bek Masa Depan Timnas Uruguay

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 09 Agustus 2023 16:39 WIB
Juventus resmi memboyong Facundo Gonzales dari Valencia. Bek berusia 20 tahun itu didatangkan dengan biaya yang cukup murah sekitar 350 ribu euro ditambah bonus 2 juta euro. Gonzales  akan menandatangani kontrak di Juventus sampai 2026.
 
Penampilannya mencuri perhatian dengan membantu Timnas Uruguay juara Piala Dunia U-20  2023.
 
Facundo Gonzalez  tidak akan membela I Bianconeri musim ini. Kabarnya, ia akan disekolahkan lebih dulu ke klub lain demi mendapatkan waktu bermain reguler.
 
