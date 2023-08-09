Juventus resmi memboyong Facundo Gonzales dari Valencia. Bek berusia 20 tahun itu didatangkan dengan biaya yang cukup murah sekitar 350 ribu euro ditambah bonus 2 juta euro. Gonzales akan menandatangani kontrak di Juventus sampai 2026.
Penampilannya mencuri perhatian dengan membantu Timnas Uruguay juara Piala Dunia U-20 2023.
Facundo Gonzalez tidak akan membela I Bianconeri musim ini. Kabarnya, ia akan disekolahkan lebih dulu ke klub lain demi mendapatkan waktu bermain reguler.
