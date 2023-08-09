...

Puluhan Ribu Buruh Demo, Minta Upah 2024 Naik Jadi Rp5,6 Juta

Hendra Kaswara, Jurnalis · Rabu 09 Agustus 2023 18:45 WIB
Sejumlah elemen buruh gelar aksi demo di Patung Kuda kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Rabu(9/8)
 
Dalam aksinya, buruh meminta Pemerintah menaikkan upah sebesar Rp5,6 Juta pada tahun 2024.
 
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan alasan upah naik 15 persen karena Indonesia termasuk negara middle income country. 
 
Said Iqbal mengacam, jika pemerintah tidak memenuhi tuntutannya ribuan buruh akan melakukan aksi mogok masal.

(rns)

