Sejumlah elemen buruh gelar aksi demo di Patung Kuda kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Rabu(9/8)

Dalam aksinya, buruh meminta Pemerintah menaikkan upah sebesar Rp5,6 Juta pada tahun 2024.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan alasan upah naik 15 persen karena Indonesia termasuk negara middle income country.

Said Iqbal mengacam, jika pemerintah tidak memenuhi tuntutannya ribuan buruh akan melakukan aksi mogok masal.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News