SPECIAL DIALOGUE: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kado Kemerdekaan Indonesia

Tim Okezone, Jurnalis · Rabu 09 Agustus 2023 14:00 WIB
Keberadaan Kereta Cepat Jakarta - Bandung disebut-sebut akan menjadi moda transportasi andalan bagi warga yang hendak berangkat ke Bandung dari Jakarta ataupun sebaliknya. 
 
Bagaimana tidak, jarak tempuh dipangkas lebih cepat. Waktu tempuh Jakarta - Bandung berkisar sekitar 36 menit untuk perjalanan langsung, dan 46 menit untuk perjalanan yang berhenti di setiap stasiun.
 
Pembahasan Kereta Cepat Jakarta - Bandung ditegaskan pula oleh General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat China Indonesia (KCIC) Eva Chairunisa. KCJB akan memiliki 68 perjalanan per harinya, di mulai dari pukul 05.00 hingga sebelum 00.00 dini hari.
Setidaknya keberadaan Kereta Cepat Jakarta - Bandung akan menjadi kado terindah bagi warga dan masyarakat Indonesia. 

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

