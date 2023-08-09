Sebuah truk boks pengangkut bubuk coklat menabrak pembatas jalan di Tol Cipularang, Rabu (9/8). Kejadian terjadi tepatnya di Tol Cipularang Km 91, Purwakarta, Jawa Barat.

Atas insiden itu, bagian depan truk dan atapnya ringsek parah. Kaca depannya juga hancur akibat menabrak pembatas jalan. Kecelakaan ini juga mengakibatkan pengemudi truk Ipang Sanusi (47) tewas.

Hingga kini pengemudi truk yang tewas masih berada di RSU Abdul Radjak, Purwakarta.

Kontributor: Irwan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News