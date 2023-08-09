Video amatir merekam saat mantan atlet MMA ribut dengan warga. Lokasi di minimarket Pagedangan, Tangerang, Banten. Mantan atlet itu Rudy Golden Boy diduga tidak terima disalip saat membayar.

Adu jotos sempat terjadi, beruntung pihak minimarket berhasil melerai. Video itu viral di medsos, dan polisi langsung mendatangi TKP, Selasa (8/8). Rudy Golden Boy dan pemuda yang terlibat akan dipanggil pihak kepolisian.

Kontributor: Nunung Purnomo

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

