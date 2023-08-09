Satpol PP menggelar razia PMKS di Pulogadung Rabu (9/8) dini hari. Razia tepatnya di Jalan Pemuda, taman dan lampu merah.

Empat manusia robot dan seorang pengemis berhasil diamankan. Pengamen robot memohon agar tidak diperlakukan seperti maling.

Pengemis yang sedang tertidur di Taman Arion juga dibawa. Mereka yang terjaring razia dibawa ke panti sosial Cipayung.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

