Kodam XVI Pattimura dan Polda Maluku memusnahkan ratusan senpi, Senin (7/8).

Senpi yang dimusnahkan merupakan senjata sisa konflik Ambon. Senpi terdiri dari 514 pucuk laras panjang dan 209 pucuk laras pendek. Senjata itu dimusnahkan dengan cara dipotong dengan mesin pemotong.

Pemusnahan di Lapangan Apel Makodam, Ambon, Maluku. Warga yang memiliki senpi menyerahkan senjata yang dimiliki untuk dimusnahkan

Kontributor: Nurdin Abdullah

Produser: B Lilia Nova

(rns)

