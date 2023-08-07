Pergelaran busana dalam acara Istana Berkebaya, yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu sore, (6/8/2023)
Dihiasi pula oleh penampilan model cilik yang melenggang cantik, di runway sepanjang 200 meter. Mereka tampak lihai berlenggak-lenggok dalam balutan kebaya encim yang berwarna-warni
Sebagai informasi, acara Istana Berkebaya adalah event jelang HUT RI ke-78. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
Istana berkebaya merupakan peragaan busana Kebaya dengan catwalk sepanjang 200 meter dan diikuti 401 peserta.
Reporter : Wiwie Heryani
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
