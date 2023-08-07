Ribuan ikan Koi dari berbagai daerah mengikuti kontes kecantikan Koi di Ponorogo, Jatim. Jenis ikan yang dipertandingkan mulai dari harga Rp10 juta hingga Rp1 Milyar

Dalam kontes ini, juga digelar lelang ikan yang berasal dari budidaya negara Jepang

Gelaran kontes ikan Koi di Ponorogo ini menjadi bagian dari maraton kontes. Puncaknya akan berlangsung di kota Yogyakarta dalam final liga Koi Indonesia pada Desember mendatang

Reporter : Ahmad Subekhi

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News