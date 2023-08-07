...

Intip Keunikan Kontes Ikan Koi Seharga Rp750 Juta di Ponorogo, Jatim

Ahmad Subekhi, Jurnalis · Senin 07 Agustus 2023 14:00 WIB
Ribuan ikan Koi dari berbagai daerah mengikuti kontes kecantikan Koi di Ponorogo, Jatim. Jenis ikan yang dipertandingkan mulai dari harga Rp10 juta hingga Rp1 Milyar 
 
Dalam kontes ini, juga digelar lelang ikan yang berasal dari budidaya negara Jepang
 
Gelaran kontes ikan Koi di Ponorogo ini menjadi bagian dari maraton kontes. Puncaknya akan berlangsung di kota Yogyakarta dalam final liga Koi Indonesia pada Desember mendatang 
 
Reporter : Ahmad Subekhi
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

