Presiden Joko Widodo meresmikan Stadion Indonesia Arena di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Senin (7/8/2023)

Jokowi menjelaskan Stadion Indonesia Arena memiliki kapasitas sebanyak 16 ribu penonton, dengan menelan biaya sebesar Rp640 miliar.

Presiden mengatakan kedepannya stadion ini bisa digunakan bukan hanya untuk olahraga, namun juga untuk konser musik.

Meski Jokowi sangat menyukai olahraga, dirinya tidak mempermasalahkan jika nantinya akan banyak konser yang digelar di Indonesia Arena.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

