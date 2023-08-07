Satlantas Polrestabes Makassar menerapkan desain baru perlintasan bagi pemohon SIM, Senin (7/8). Jalur zig zag dan angka 8 yang selama ini digunakan diganti dengan lintasan berbentuk huruf S.

Lintasan baru uji SIM diberlakukan usai adanya aturan baru dari Korlantas Mabes Polri, menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang kesulitan melewati jalur zig zag dan angka 8 saat ujian SIM.

Sementara, masyarakat mengaku sangat terbantu dengan adanya lintasan baru dalam ujian pembuatan SIM

(fru)

