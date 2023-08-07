Sejumlah perwakilan Civitas Akademika UI menyambangi Mapolres Metro Depok buntut kasus pembunuhan AAB (23) terhadap MNZ (19) yang merupakan junior di FIB UI jurusan Sastra Rusia, Senin (7/8/2023) siang
Diketahui kasus pembunuhan mahasiswa mencuat ke publik dan menjadi sorotan. Kedatangan ini sebagai dukungan pengusutan kasus tersebut dapat segera terungkap.
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
