Civitas Akademika UI Sambangi Polres Depok, Beri Dukungan Pengusutan Kasus Pembunuhan Mahasiswa

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Senin 07 Agustus 2023 19:46 WIB
Sejumlah perwakilan Civitas Akademika UI  menyambangi Mapolres Metro Depok buntut kasus pembunuhan AAB (23) terhadap MNZ (19) yang merupakan junior di FIB UI jurusan Sastra Rusia, Senin (7/8/2023) siang
 
Diketahui kasus pembunuhan mahasiswa mencuat ke publik dan menjadi sorotan. Kedatangan ini sebagai dukungan pengusutan kasus tersebut dapat segera terungkap.
 
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

