Sejumlah kampung mulai bersolek menyambut HUT ke-78 RI. Salah satunya seperti warga Tambahrejo, Blora, Jawa Tengah ini.

Warganya beramai-ramai mempercantik kampung dengan cara mengecat bersama. Tampak cat berwarna merah putih dipilih warga agar kelihatan indah.

Kegiatan pengecatan ini dilakukan secara gotong royong dari iuran sukarela warga.

Kontributor: Heri Purnomo

Produser: Akira Aulia W

(fru)

