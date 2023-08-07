Sejumlah kampung mulai bersolek menyambut HUT ke-78 RI. Salah satunya seperti warga Tambahrejo, Blora, Jawa Tengah ini.
Warganya beramai-ramai mempercantik kampung dengan cara mengecat bersama. Tampak cat berwarna merah putih dipilih warga agar kelihatan indah.
Kegiatan pengecatan ini dilakukan secara gotong royong dari iuran sukarela warga.
Kontributor: Heri Purnomo
Produser: Akira Aulia W
(fru)
