Dua pria diamankan di Kantor Pospol Lantas Persimpangan Kuningan, Setiabudi, Jaksel. Mereka diduga melakukan pencurian gulungan kabel di area proyek gedung.

Polisi yang datang di lokasi langsung memborgol kedua pelaku. Sementara barang bukti gulungan kabel hasil curian langsung diamankan.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dibawa ke Polsek Setiabudi, Jaksel.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Akira Aulia W

(fru)

