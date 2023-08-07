Okezone Updates dibuka dengan Indonesia memecahkan rekor dunia lewat pagelaran angklung terbesar, di mana 15.240 orang memainkan angklung dari berbagai kalangan. Video berikutnya evakuasi seekor owa siamang peliharaan warga di Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

Okezone Updates ditutup oleh Garuda United U17 kalah tipis atas Kashima Antlers U18 di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Skuad asuhan Bima Sakti kalah tipis 2-3.

(fru)

