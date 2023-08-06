Bandara Internasional Kertajati di Majalengka kini mulai melayani penerbangan jemaah umrah reguler perdana yang dilakukan setiap hari Minggu. Sebanyak 371 jemaah umrah pada Minggu (6/8/2023) menjadi gelombang pertama.

Tidak sedikit jemaah umrah reguler mengaku senang. Mereka tak perlu jauh karena sebelumnya penerbangan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta.

Reporter : Mohamad Zeni Johadi

Produser: Reza Ramadhan

