Punya Nama Agus? Anda Gratis Masuk Wisata Air Parimas Mojokerto

Sholahudin, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 22:45 WIB
Tempat wisata air Parimas di Mojokerto memberikan tiket masuk gratis kepada para pengunjung bernama Agus. Program gratis berlaku selama bulan Agustus, dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI pada 17 Agustus.
 
Caranya, pengunjung yang bernama Agus menunjukkan kartu identitas berupa KTP atau Kartu Keluarga. Salah satu pengunjung yang sengaja datang karena ada promo gratis adalah Agus Susilo.
 
Sejak awal agustus, sudah ada 50 pengunjung Bernama agus yang gratis masuk ke wisata air ini. Informasi itu disampaikan oleh Citro Diah, Manajer Wisata Parimas.
 
Wisata air parimas menyediakan berbagai fasilitas dan sarana wisata air untuk anak-anak dan orang dewasa. Normalnya, harga tiket masuk orang dewasa dikenakan tarif Rp20 ribu sedangkan hari libur Rp25 ribu.
 
Kontributor: Sholahudin
Produser: Dinda Elita

(fru)

