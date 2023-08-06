...

Mencicipi Sensasi Gurih Manis Kepiting Sultan Menggugah Selera

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 17:38 WIB
Berwisata kuliner di Bali jangan lupa mengunjungi salah satu warung makan olahan seafood ini. Berada di kawasan jalan Trenggana, Denpasar, Bali. 
 
Warung makan dengan menu andalan Kepiting Sultan ini tak pernah seping pengunjung. Olahan Kepiting dengan bobot hingga 500 gram ini disajikan dengan bumbu gurih manis. 
 
Untuk menikmati Kepiting Sultan, anda cukup membayar sebesar Rp 35.000 per seratus gram saja. 

