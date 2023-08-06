Berwisata kuliner di Bali jangan lupa mengunjungi salah satu warung makan olahan seafood ini. Berada di kawasan jalan Trenggana, Denpasar, Bali.

Warung makan dengan menu andalan Kepiting Sultan ini tak pernah seping pengunjung. Olahan Kepiting dengan bobot hingga 500 gram ini disajikan dengan bumbu gurih manis.

Untuk menikmati Kepiting Sultan, anda cukup membayar sebesar Rp 35.000 per seratus gram saja.

(mhd)

