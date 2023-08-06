Menelusuri lereng perbukitan saat malam hari dengan menggunakan motor roda empat. Mungkin hanya bisa anda nikmati dari lokasi wisata di Mojokerto, Jatim. Dengan menggunakan ATV, pemacu adrenalin akan dibawa keliling jalan perbukitan Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Mojokerto.

Lelah menyusuri jalan berbatu dan perbukitan hutan pinus, tiba waktunya menikmati pemandangan kota dengan gemerlap lampu. Ingin mencoba sensasi ini ? anda cukup merogoh kocek sebesar Rp 250.000 rupiah untuk sekali trip.

Reporter : Sholahudin

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News