Beginilah detik-detik saat komplotan pencuri ketahuan saat akan melancarkan aksinya di halaman parkir SDN 07 Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Bahkan, salah satunya menodongkan senjata api dan bergegas melarikan diri.

Empat orang pencuri ini berhasil menggondol 1 motor. Sedangkan 1 motor lagi berhasil digagalkan.

Penjaga sekolah dan korban yang kehilangan sepeda motornya langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Cengkareng.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Reza Ramadhan

