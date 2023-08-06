Sebuah mobil listrik mewah menabrak pilar monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada Minggu (6/8/2023) petang. Kerasnya benturan membuat bagian depan mobil ringsek parah.

Kantong udara keselamatan yang keluar secara otomatis dari kemudi stir. Diduga supir mengantuk dan membuat mobil menabrak pilar. Kecelakaan juga menyebabkan sepeda motor yang sedang melaju di belakangnya turut menabrak mobil listrik tersebut.

Reporter : Denhelmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan

