Partai Perindo melakukan konsolidasi internal di Provinsi Lampung, Minggu (6/8/2023) siang. Konsolidasi dilakukan guna menguatkan kesiapan setiap DPW Partai Perindo menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya strategi dan penguatan mesin partai jelang Pemilu 2024. Dia juga menekankan kader dan Bacaleg Perindo untuk terus bekerja keras.

Reporter: Andres Afandi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

