Kepulan asap pekat membumbung tinggi dari dalam sebuah gudang yang berada di kawasan Semper Barat, Cilincing, Minggu (6/8/2023) siang. Gudang peti kemas yang terbakar ini berisi barang-barang bekas.

Petugas Damkar sempat kesulitan mencapai titik api karena sejumlah gas 12 kg yang berada di dalam gudang peti kemas ini meledak beberapa kali. Petugas menerjunkan 13 unit mobil Damkar untuk menjinakan api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Reporter : Sofyan Firdaus

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

