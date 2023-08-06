...

Gudang Peti Kemas di Cilincing Terbakar, Terjadi Ledakan-Ledakan saat Proses Pemadaman

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 18:31 WIB
Kepulan asap pekat membumbung tinggi dari dalam sebuah gudang yang berada di kawasan Semper Barat, Cilincing, Minggu (6/8/2023) siang. Gudang peti kemas yang terbakar ini berisi barang-barang bekas.
 
Petugas Damkar sempat kesulitan mencapai titik api karena sejumlah gas 12 kg yang berada di dalam gudang peti kemas ini meledak beberapa kali. Petugas menerjunkan 13 unit mobil Damkar untuk menjinakan api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.
 
Reporter : Sofyan Firdaus
Produser: Reza Ramadhan

