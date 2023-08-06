...

Jalan Rusak dan Minimnya Sarana Belajar bikin Puluhan Anak Suku Anak Dalam di Muaro Jambi Enggan Sekolah

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 11:57 WIB
A A A
Puluhan anak Suku Anak Dalam di Muaro Jambi enggan belajar di lokasi sekolah yang ditentukan. Alasannya selain akses jalannya rusak parah, sarana prasarana bersekolah tidak ada. Ironisnya lagi, mereka harus belajar di lantai sekolah yang cukup.
 
Mendapat laporan masyarakat, Disdik Kabupaten Muaro Jambi langsung memberikan bantuan. 
 
Sarisa, anak warga SAD yang ikut sekolah mengaku senang bisa belajar dan bersekolah. Ia juga mengaku jalan rusak membuat dirinya dan anak SAD enggan pergi bersekolah. 
 
Dengan adanya bantuan ini, Disdik Muaro Jambi mengimbau anak SAD tidak lagi malas bersekolah.
 
Kontributor: Azhari Sultan Jambi
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini