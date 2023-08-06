Puluhan anak Suku Anak Dalam di Muaro Jambi enggan belajar di lokasi sekolah yang ditentukan. Alasannya selain akses jalannya rusak parah, sarana prasarana bersekolah tidak ada. Ironisnya lagi, mereka harus belajar di lantai sekolah yang cukup.

Mendapat laporan masyarakat, Disdik Kabupaten Muaro Jambi langsung memberikan bantuan.

Sarisa, anak warga SAD yang ikut sekolah mengaku senang bisa belajar dan bersekolah. Ia juga mengaku jalan rusak membuat dirinya dan anak SAD enggan pergi bersekolah.

Dengan adanya bantuan ini, Disdik Muaro Jambi mengimbau anak SAD tidak lagi malas bersekolah.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News