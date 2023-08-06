...

Viral! Gegara Cemburu, Wanita Muda di Sukabumi Babak Belur Dikeroyok 9 Pria

Budi Setiawan, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 09:55 WIB
Inilah video amatir warga yang merekam aksi para pelaku mengeroyok wanita muda. Kejadian itu diketahui terjadi di Citamiang, Sukabumi, Jawa Barat.
 
Dalam video, terlihat korban P (19) dianiaya oleh sejumlah pelaku. Bahkan korban diseret hingga dilindas sepeda motor oleh salah seorang pelaku. Akibatnya, pelaku mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. 
 
Polisi pun telah menangkap salah satu pelaku pengeroyokan. Berdasarkan keterangan pelaku, polisi menyebut cemburu menjadi motif kejadian ini.
 
Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku utama dan 7 orang lainnya.
 
Kontributor: Budi Setiawan 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

