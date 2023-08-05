Sampit, Kalimantan Tengah - Pertandingan final sepak bola Porprov Kalteng 2023 batal. Laga yang mempertemukan tim Kotawaringin Timur vs Tim Sukamara tak kunjung digelar. Hal itu dikarenakan aksi protes salah satu tim yang menunding adanya kecurangan menggunakan pemain dari daerah lain tanpa prosedur resmi.

Ribuan penonton yang sudah memadati Stadion 29 Nopember Sampit harus menanggung rasa kecewa. Menurut sekretaris panita besar Porprov Kalteng, Ahyar Umar menjelaskan laga final tersebut tertunda karena masih menunggu hasil sidang Komisi Disiplin dan panitia.

Pihak panitia berusaha menghibur penonton dengan mengganti laga final sepak bola Porprov Kalteng 2023 tersebut dengan laga persahabatan.

------------

Reporter : Normansyah

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News