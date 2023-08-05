...

Pertandingan Final Sepak Bola Porprov Kalteng 2023 Batal Digelar, Penonton Kecewa

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 20:33 WIB
A A A
Sampit, Kalimantan Tengah - Pertandingan final sepak bola Porprov Kalteng 2023 batal. Laga yang mempertemukan tim Kotawaringin Timur vs Tim Sukamara tak kunjung digelar. Hal itu dikarenakan aksi protes salah satu tim yang menunding adanya kecurangan menggunakan pemain dari daerah lain tanpa prosedur resmi.
 
Ribuan penonton yang sudah memadati Stadion 29 Nopember Sampit harus menanggung rasa kecewa. Menurut sekretaris panita besar Porprov Kalteng, Ahyar Umar menjelaskan laga final tersebut tertunda karena masih menunggu hasil sidang Komisi Disiplin dan panitia. 
 
Pihak panitia berusaha menghibur penonton dengan mengganti laga final sepak bola Porprov Kalteng 2023 tersebut dengan laga persahabatan.
 
------------
 
Reporter : Normansyah
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini