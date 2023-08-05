Harga tiket dan seat plan Music Forall Festival telah resmi dirilis. Festival musik ini mendatangkan sederet line up keren dari Korea Selatan dan dalam negeri seperti Taeyang, The Rose, Apink, Secret Number dan banyak lainnya.

Ini harga tiket untuk pembelian early bird beserta kategorinya, Bronze 700 ribu, Silver 1,4 juta, Gold 2,1 juta, Platinum 4,2 juta. Penjualan tiket akan mulai dibuka 7 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB.

(mhd)

