Indonesia berhasil memecahkan rekor dunia atau Guinness World of Records (GWR), untuk kategori pergelaran angklung terbesar di dunia. Acara tersebut dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu (5/8) malam ini.

Lebih dari 15.110 pemain angklung dari berbagai elemen masyarakat Indonesia. Mereka berkontribusi atas pemecahan rekor dunia tersebut. Mereka memainkan satu lagu nasional yang berjudul ‘Berkibarlah Benderaku’ dan satu lagu internasional ‘Wind of Changes’.

Pagelaran angklung dipandu oleh Saung Angklung Mang Udjo. Usai berhasil memecahkan rekor, belasan ribu peserta angklung memainkan lagi We Are The Champions.

Pemecahan Rekor Dunia tersebut dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pagelaran angklung tersebut menjadi bagian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Dinda Elita

(fru)

