...

Diikuti 15.110 Peserta, Indonesia Berhasil Pecahkan Rekor Dunia Pergelaran Angklung

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 22:39 WIB
A A A
Indonesia berhasil memecahkan rekor dunia atau Guinness World of Records (GWR), untuk kategori pergelaran angklung terbesar di dunia. Acara tersebut dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu (5/8) malam ini.
 
Lebih dari 15.110 pemain angklung dari berbagai elemen masyarakat Indonesia. Mereka berkontribusi atas pemecahan rekor dunia tersebut. Mereka memainkan satu lagu nasional yang berjudul ‘Berkibarlah Benderaku’ dan satu lagu internasional ‘Wind of Changes’.
 
Pagelaran angklung dipandu oleh Saung Angklung Mang Udjo. Usai berhasil memecahkan rekor, belasan ribu peserta angklung memainkan lagi We Are The Champions.
 
Pemecahan Rekor Dunia tersebut dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pagelaran angklung tersebut menjadi bagian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini