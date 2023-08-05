...

Hadiri Pergelaran Angklung Terbesar di Dunia, Jokowi dan Ma'ruf Amin Kenakan Batik

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 22:20 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf beserta para istrinya menghadiri pergelaran Angklung terbesar di dunia. Acara yang diselenggarakan pada Sabtu (5/8) merupakan acara pemecahan rekor dunia.
 
Mengenakan batik, Jokowi dan Ma'ruf Amin tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno sekitar pukul 19.33 WIB. Pergelaran ini melibatkan lebih dari 15 ribu pemain angklung dan dipandu oleh Saung Angklung Mang Udjo.
 
Mereka akan memainkan satu lagu nasional yang berjudul ‘Berkibarlah Benderaku’ dan satu lagu internasional ‘Wind of Changes’. Pagelaran angklung tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyemarakkan HUT ke-78 Republik Indonesia.
 
Pergelaran tersebut diinisiasi oleh Oase KIM (Oase Kabinet Indonesia Maju) dengan tujuan meningkatkan rasa kecintaan masyarakat terhadap budaya Indonesia.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: Dinda Elita

(fru)

