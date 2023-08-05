...

Demo Berhari-Hari, Polisi Bubarkan Paksa Warga di Masjid Raya Sumbar

Rus Akbar, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 19:15 WIB
A A A
Beginilah pembubaran paksa warga Pigogah Patibubur, Sumatera Barat yang sedang berisitrahat di Masjid Raya Sumatra Barat pada Sabtu (5/8/2023).
 
Sebelumnya mereka sudah demo berhari-hari di depan Kantor Gubernur Sumbar. Mereka menuntut Gubernur Sumbar, Mahyeldi untuk segera mencabut Proyek Strategis Nasional yang mengakibatkan perampasan lahan dan kriminalisasi yang dialami masyarakat Air Bangis.
 
Beberapa warga hingga aktivis digelandang ke Polda Sumbar. Aksi mereka dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan tak miliki izin.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini