Beginilah pembubaran paksa warga Pigogah Patibubur, Sumatera Barat yang sedang berisitrahat di Masjid Raya Sumatra Barat pada Sabtu (5/8/2023).

Sebelumnya mereka sudah demo berhari-hari di depan Kantor Gubernur Sumbar. Mereka menuntut Gubernur Sumbar, Mahyeldi untuk segera mencabut Proyek Strategis Nasional yang mengakibatkan perampasan lahan dan kriminalisasi yang dialami masyarakat Air Bangis.

Beberapa warga hingga aktivis digelandang ke Polda Sumbar. Aksi mereka dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan tak miliki izin.

(mhd)

