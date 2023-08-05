Puluhan massa dari Forum Indramayu Menggugat (FIM) menggelar tumpengan di Pertigaan Gantar, Sabtu (5/8/2023) siang. Kegiatan ini dilakukan setelah pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.

Massa juga menyerahkan potongan tumpeng kepada pihak kepolisian. Hal ini sebagai bentuk apresiasi cepatnya penanganan terhadap kasus yang menyedot perhatian publik.

(mhd)

