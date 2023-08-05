...

Sosok MNZ Mahasiswa FIB UI yang Tewas Ditikam Senior di Mata Keluarga

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 16:05 WIB
MNZ (19) mahasiswa FIB jurusan Sastra Rusia UI tewas ditikam senior berinisial AAB (23)di indekos kawasan Kukusan, Depok, pada Rabu (2/8/2023). 
 
Namun jasad MNZ ditemukan terbungkus plastik berwarna hitam di bawah kolong tempat tidur kamar indekos pada Jumat (4/8/2023) dan pelaku ditangkap beberapa jam kemudian.
 
MNZ dikenal sebagai sosok yang nurut dengan orang tua hingga salat lima waktu yang tidak pernah telat.
 
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

