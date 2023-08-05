MNZ (19) mahasiswa FIB jurusan Sastra Rusia UI tewas ditikam senior berinisial AAB (23)di indekos kawasan Kukusan, Depok, pada Rabu (2/8/2023).

Namun jasad MNZ ditemukan terbungkus plastik berwarna hitam di bawah kolong tempat tidur kamar indekos pada Jumat (4/8/2023) dan pelaku ditangkap beberapa jam kemudian.

MNZ dikenal sebagai sosok yang nurut dengan orang tua hingga salat lima waktu yang tidak pernah telat.

Reporter : Muhammad Refi Sandi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

