MNZ (19) mahasiswa FIB jurusan Sastra Rusia UI tewas ditikam senior berinisial AAB (23)di indekos kawasan Kukusan, Depok, pada Rabu (2/8/2023).
Namun jasad MNZ ditemukan terbungkus plastik berwarna hitam di bawah kolong tempat tidur kamar indekos pada Jumat (4/8/2023) dan pelaku ditangkap beberapa jam kemudian.
MNZ dikenal sebagai sosok yang nurut dengan orang tua hingga salat lima waktu yang tidak pernah telat.
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow