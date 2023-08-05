...

Isak Tangis Warnai Pemakaman Mahasiswa UI Korban Pembunuhan Senior

Yayan Nugroho, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 17:47 WIB
Isak tangis keluarga pecah setelah jenazah Muhammad Naufal Zidan (MNZ), Mahasiswa UI yang tewas ditikam seniornya, tiba di rumah duka di Kelurahan Tompokersan, Lumajang. Ibu dan ayah korban terlihat sangat terpukul melihat anak kesayangannya pulang ke kampung halaman dengan kondisi tak bernyawa.
 
Padahal korban baru saja kembali ke Jakarta pada hari Minggu (30/7/2023) kemarin. Keluarga dan kerabat langsung menggelar doa bersama dilanjutkan salat jenazah.
 
Jenazah MNZ dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum setempat yang berjarak sekitar 2 km dari rumah duka.
                                                                                             
Reporter : Yayan Nugroho
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

