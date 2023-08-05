...

Didampingi Gibran, Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo Lepas Atlet Tour De Borobudur

Romensy Augustino, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 11:29 WIB
Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo lepas peserta Tour De Borobudur XXIII. Acara digelar di Pura Mangkunegaran, Sabtu (5/8). Ganjar didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
 
Ratusan pesepeda ditantang menaklukkan tanjakan ekstrem di Candi Cetho. Hari pertama peserta menempuh rute sejauh 113,7 kilometer. 
 
Rute dari Pura Mangkunegaran, Solo melalui Plupuh, Sragen, Waduk Botok Kebun Teh Kemuning, serta tanjakan ekstrem di Candi Cetho. 
 
Peserta melanjutkan perjalanan melalui Karangpandan dan Karanganyar. Peserta finish di Taman Pracima Tuin di Pura Mangkunegaran.
 
Kontributor: Romensy Augustino
Produser: B.Lilia Nova

