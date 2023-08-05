Okezone Updates dibuka dengan video viral konser musik di halaman RSUD Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Konser ini membuat keluarga pasien resah. Video berikutnya, Indonesia menang kontes robot internasional Greenmech 2023 yang digelar di Taichung, Taiwan.

Okezone Updates ditutup dari lapangan hijau, di mana Inter Milan menaklukkan PSG pada pertandingan pra musim di Tokyo, Jepang, lewat skor tipis 2-1.

