Bikin Bangga, Indonesia Raih Medali Emas Kontes Robot World Greenmech 2023 di Taiwan

Andry Susanto, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2023 11:00 WIB
Pelajar Indonesia kembali  menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional yaitu dalam kompetisi Robot World Greenmech 2023 di Taiwan, Kamis (3/8/2023). Pemenang kejuaraan dunia GreenMech dan R4M didominasi oleh tim Taiwan.
 
Namun, tim Indonesia membuat kejutan dengan meraih emas, perak dan perunggu untuk kategori Robot for Mission (R4M) tingkat SMA. SMA Sutomo 1 Medan meraih emas, SMAK 5 Penabur raih medali perak dan SMA Jakarta Taipei School mendapat perunggu. Sementara SMA Tarakanita Gading Serpong mendapatkan honorable mention di kategori yang sama.
 
World Greenmech 2023 merupakan kompetisi tingkat dunia yang diikuti lebih dari 200 tim. Indonesia diwakili 18 tim yang sebelumnya lolos di tingkat nasional.
 
