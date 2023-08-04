Jika berlibur di Taiwan wajib berkunjung ke pasar malam. Salah satunya Night Market Yizhong di kota Taichung, Taiwan. Beragam kuliner khas Taiwan menggugah selera, salah satunya seperti tahu tradisional Taiwan ini.

Tak hanya makanan, Taiwan juga dikenal sebagai surganya minuman unik dan enak salah satunya seperti milkshake kacang hijau. Selain kuliner, wisatawan juga bisa berbelanja pakaian dan menikmati permainan.

Reporter : Andry Susanto

Produser : Dea K.Charity

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News