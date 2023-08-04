...

Berburu Kuliner Khas Taiwan di Night Market Yizhong

Andry Susanto, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2023 10:11 WIB
A A A
Jika berlibur di Taiwan wajib berkunjung ke pasar malam. Salah satunya Night Market Yizhong di kota Taichung, Taiwan. Beragam kuliner khas Taiwan menggugah selera, salah satunya seperti tahu tradisional Taiwan ini.
 
Tak hanya makanan, Taiwan juga dikenal sebagai surganya minuman unik dan enak salah satunya seperti milkshake kacang hijau. Selain kuliner, wisatawan juga bisa berbelanja pakaian dan menikmati permainan.
 
Reporter : Andry Susanto
Produser : Dea K.Charity

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini