Pesawat Smart Air tergelincir di Bandara Udara Kenyam Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Jumat (04/08). Pesawat yang dipiloti Capt. Herland Rumpoko dan Teknisi Aris Kurniawan, terbang tanpa penumpang dari Bandara Mozes Kilangin Timika menuju Bandara Kenyam Kabupaten Nduga pesawat tiba-tiba tergelincir saat landing.
Polres Nduga bersama Satgas Damai Cartenz saat ini masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan pesawat.
