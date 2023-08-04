Pesawat Smart Air tergelincir di Bandara Udara Kenyam Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Jumat (04/08). Pesawat yang dipiloti Capt. Herland Rumpoko dan Teknisi Aris Kurniawan, terbang tanpa penumpang dari Bandara Mozes Kilangin Timika menuju Bandara Kenyam Kabupaten Nduga pesawat tiba-tiba tergelincir saat landing.

Polres Nduga bersama Satgas Damai Cartenz saat ini masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan pesawat.

(fru)

