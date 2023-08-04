Bareskrim Mabes Polri menggeledah Ponpes Al Zaytun untuk mencari alat bukti usai Panji Gumilang ditetapkan tersangka, Jumat(4/8).

Petugas langsung melakukan penggeledahan disejumlah lokasi di dalam ponpes, sementara ratusan personel polisi bersenjata lengkap berjaga didepan gerbang masuk Ponpes.

Sebelumnya, Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka terkait penistaan agama, Selasa(1/8) lalu.

