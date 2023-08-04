...

Diwarnai Aksi Pengemudi yang Coba Kabur, Petugas Razia Parkir Liar di Jakpus

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2023 13:00 WIB
Pengemudi ini langsung masuk dan menyalakan mesin mobil saat menyadari kendaraannya menjadi sasaran razia parkir liar di Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023) pagi.
 
Pintu mobil yang belum sempat ditutup memudahkan petugas mencegah. Meski hanya berdalih parkir sebentar untuk membeli sesuatu, namun petugas tetap menderek paksa kendaraannya.
 
Razia sengaja digelar petugas menyusul kembali maraknya mobil parkir sembarangan di bahu jalan. Lima mobil yang berhasil diderek langsung dibawa ke Kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut.
 
Reporter : Rani Stones Sanjaya 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

