Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengevaluasi penyelenggaraan Haji 1444 Hijriah atau Tahun 2023 Masehi. Wapres menyoroti banyaknya jemaah haji lansia yang wafat di Tanah Suci. Hal itu disampaikan Wapres dalam keterangannya usai menghadiri acara di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (4/8/2023).

Dari data Kementerian Agama melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) per 3 Agustus 2023, jumlah jemaah Haji yang wafat sebanyak 771, terbanyak adalah lansia. Angka ini tertinggi sejak penyelenggaraan Haji tahun 2015.

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News